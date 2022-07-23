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В Николаеве прогремели взрывы, в большинстве областей работала воздушная тревога

Фото: в Николаеве прогремели взрывы после сигнала воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве утром прогремели взрывы. В городе сработал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

В большинстве областей сработала воздушная тревога, в том числе Киевской и в самой столице.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, в ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты выпустили семь ракет С-300 по Николаеву. В результате один человек получил ранение.

Попадание ракет зафиксировано в объект инфраструктуры, АЗС, газопроводе и складском помещении.

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Николаев