В Николаеве прогремели взрывы, в большинстве областей работала воздушная тревога

В большинстве областей сработала воздушная тревога, в том числе Киевской и в самой столице.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, в ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты выпустили семь ракет С-300 по Николаеву. В результате один человек получил ранение.

Попадание ракет зафиксировано в объект инфраструктуры, АЗС, газопроводе и складском помещении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.