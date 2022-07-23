У Миколаєві, Кропивницькому та Кривому Розі пролунали вибухи, по всій Україні чути тривогу

У Миколаєві вранці прогриміли вибухи. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У більшості областей спрацювала повітряна тривога, в тому числі Київській і в самій столиці.
Оновлено 05:26
Як повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, потужні вибухи здебільшого пролунали в одному районі. Попередньо без жертв.
Оновлено 05:19
Повідомляється про два вибухи у Кривому Розі.
Голова Кіровоградської ОВА Райкович повідомив, що надасть інформацію стосовно вибухів згодом і закликав людей залишатися в укриттях.
Оновлено 05:05
Також чути вибухи у Кропивницькому.
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет з-300 по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.
Попадання ракет зафіксовано в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі і складському приміщенні.
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