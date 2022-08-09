В Николаеве прогремели взрывы

Жители Николаева слышат взрывы. При этом воздушной тревоги в городе и области в этот момент не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Обновлено. Отметим, по состоянию на 14:31 в Николаевской области объявили воздушную тревогу.
"В Николаеве слышны взрывы", - пишет издание, ссылаясь на корреспондента.
Напомним, как сообщалось ранее, в Николаеве во время затяжного комендантского часа интенсивность "прилетов" по жилым кварталам города снизилась.
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