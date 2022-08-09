У Миколаєві пролунали вибухи

Жителі Миколаєва чують вибухи. При цьому повітряної тривоги в місті та області в той момент не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Оновлено. Зазначимо, станом на 14:31 в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.
"У Миколаєві чутно вибухи", - пише видання, посилаючись на кореспондента.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Миколаєві під час затяжної комендантської години інтенсивність "прильотів" по житлових кварталах міста зменшилася.
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