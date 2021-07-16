В Николаеве по программе президента откроют бассейн для детей-спортсменов

В прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" провели реставрацию первой части спортивной школы. Здесь появился современный многофункциональный зал, где одновременно могут заниматься секции разных видов спорта.

"У нас амбициозные планы, и мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году планируем реставрировать вторую часть этого объекта", - заявил заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли.

Он сообщил, что проектно-сметная документация второй очереди реконструкции уже готова. Согласно проекту, построят полноразмерный 25-метровый плавательный бассейн и достроят несколько сооружений, чтобы расширить функциональные возможности спортивной школы.