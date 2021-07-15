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В Днепропетровской области "с нуля" строят два современных бассейна

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Днепр, Четверг 15 июля 2021 15:01
В Днепропетровской области "с нуля" строят два современных бассейна Фото: в Днепропетровской области появятся два современных бассейна (adm.dp.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области в рамках программы президента Владимира Зеленского возводят "с нуля" два современных бассейна, где будут созданы условия для занятий плаванием взрослых и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Развиваем спортивную инфраструктуру региона. Реконструируем стадионы. Сводим "с нуля" бассейны. Современные условия для занятий плаванием создаем в Никополе и Слобожанском", - рассказал Резниченко.

В Днепропетровской области &quot;с нуля&quot; строят два современных бассейна

В Слобожанском бассейн строят рядом с новым спорткомплексом, поэтому снаружи здания будут с одинаковым дизайном.

"Уже готовы внешние стены. Заканчиваем крышу. На очереди - установка витражей "в пол". На 1-м и 2-м этажах все отштукатурилы и подготовили под плитку. Здание будет теплым и современным", - рассказал генподрядчик Владимир Кононов.

В Днепропетровской области &quot;с нуля&quot; строят два современных бассейна

По словам подрядчиков, здание оснастят современными системами очистки воздуха и воды.

Там обустраивают два бассейна: 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей. Меньшую чашу уже готовят под гидроизоляцию и вскоре будут ее испытывать.

В Днепропетровской области &quot;с нуля&quot; строят два современных бассейна

На третьем этаже, над бассейном для взрослых, разместят трибуны на 100 зрителей.

Территорию вокруг здания бассейна заасфальтируют, а на другой ее части высадят деревья и установят автоматическую систему полива.

В Днепропетровской области &quot;с нуля&quot; строят два современных бассейна

Работы проводятся за средства государственного, областного и местного бюджетов.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Днепре завершают реконструкцию старейшей гимназии города.

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