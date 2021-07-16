ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Николаеве по программе президента откроют бассейн для детей-спортсменов

Новина українською →
Николаев, Пятница 16 июля 2021 12:17
В Николаеве по программе президента откроют бассейн для детей-спортсменов Фото: в Николаеве по программе президента откроют бассейн для детей-спортсменов (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Современный 25-метровый бассейн с сопутствующей инфраструктурой построят в Николаеве для воспитанников Областной детско-юношеской спортивной школы. Его проектирование уже завершено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

В прошлом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" провели реставрацию первой части спортивной школы. Здесь появился современный многофункциональный зал, где одновременно могут заниматься секции разных видов спорта.

"У нас амбициозные планы, и мы не останавливаемся на достигнутом. В этом году планируем реставрировать вторую часть этого объекта", - заявил заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли.

В Николаеве по программе президента откроют бассейн для детей-спортсменов

Он сообщил, что проектно-сметная документация второй очереди реконструкции уже готова. Согласно проекту, построят полноразмерный 25-метровый плавательный бассейн и достроят несколько сооружений, чтобы расширить функциональные возможности спортивной школы.

Напомним, в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" построят и отремонтируют 29 бассейнов и 80 стадионов, которыми смогут пользоваться взрослые и дети. Кроме того, по словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, откроют 95 школ и 70 садиков по всей стране.

Как сообщалось, в Днепропетровской области в рамках программы президента Владимира Зеленского возводят "с нуля" два современных бассейна, где будут созданы условия для занятий плаванием взрослых и детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания