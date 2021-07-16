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У Миколаєві за програмою президента відкриють басейн для дітей-спортсменів

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Миколаїв, П'ятниця 16 липня 2021 12:17
У Миколаєві за програмою президента відкриють басейн для дітей-спортсменів Фото: в Миколаєві за програмою президента відкриють басейн для дітей-спортсменів (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Сучасний 25-метровий басейн з супутньою інфраструктурою побудують у Миколаєві для вихованців Обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Його проєктування вже завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

Минулого року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" провели реставрацію першої частини спортивної школи. Тут з’явився сучасний багатофункціональний зал, де одночасно можуть займатися секції різних видів спорту.

"Ми маємо амбітні плани та не зупиняємося на досягнутому. Цьогоріч планується реставрувати другу частину цього об’єкту", - заявив заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі.

У Миколаєві за програмою президента відкриють басейн для дітей-спортсменів

Він повідомив, що проєктно-кошторисна документація другої черги реконструкції вже готова. Згідно з проєктом, збудують повнорозмірний 25-метровий плавальний басейн та добудують кілька споруд, аби розширити функціональні можливості спортивної школи.

Нагадаємо, протягом цього року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" побудують і відремонтують 29 басейнів і 80 стадіонів, якими зможуть користуватися дорослі й діти. Крім того, за словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, відкриють 95 шкіл та 70 садочків по всій країні.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області у рамках програми президента Володимира Зеленського зводять "з нуля" два сучасні басейни, де будуть створені умови для занять плаванням дорослих та дітей.

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Велике будівництво
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