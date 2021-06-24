В Николаеве продолжили ремонт трассы М-14

На трассе международного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Николаеве после стабилизации погодных условий продолжились дорожно-ремонтные работы. В 2021 году в рамках программы президента "Большая стройка" трассу в пределах Николаева планируется восстановить практически полностью.

"Постоянные дожди и ливни на прошлой неделе внесли свои коррективы и несколько притормозили темпы выполнения ремонтных работ на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в пределах города Николаева. Как только погода стабилизировалась, подрядчик все выходные и праздничные дни, в несколько смен догонял потерянное из-за непогоды время", - отмечается в публикации.

В настоящее время на улице Веселиновская уже завершено устройство нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона и восстановлено движение транспорта.

Дорожники уже начали работы на Одесском шоссе, которое на время ремонта для удобства водителей полностью перекрываться не будет. По одной из полос дороги здесь уже отфрезеровали старое покрытие и начали укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Всего в пределах Николаева в ходе "Большой стройки" на трассе М-14 будут отремонтированы улицы Веселиновская, Большая Морская (от ул. Никольская до ул. Пушкинская), Никольская (от ул. Пушкинская до ул. Большая Морская), Пушкинская (от ул. Большая Морская до Ингульского моста), а также Одесское шоссе и проспект Героев Украины. Будет также обновлено дорожное покрытие на Варваровском и Ингульском мостах.