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В Николаеве из-за повреждения контактной сети изменен маршрут некоторых троллейбусов

Фото: в Николаеве повреждена контактная сеть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве во время ночных обстрелов российскими оккупантами повреждена контактная сеть. Из-за этого произошли изменения в маршрутах троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Сегодня троллейбус №2 будет осуществлять движение по такому маршруту: мкрн Намыв - Автовокзал.

Другие маршруты работают без изменений:

  • №4: Николаев Грузовой - мкрн Намыл;
  • №6: 3-я Военная - мкрн Намыл (без берега).

Специалисты "Николаевэлектротранс" уже работают на месте повреждения для восстановления сети.

Напомним, в Николаеве из-за повреждения были проблемы с водоснабжение. Правительство выделило 56 млн гривен на восстановление водопровода.

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Николаевтролейбус