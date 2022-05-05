RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві через пошкодження контактної мережі змінено маршрут деяких тролейбусів

Фото: у Миколаєві пошкоджена контактна мережа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві під час нічних обстрілів російськими окупантами пошкоджено контактну мережу. Через це відбулися зміни у маршрутах тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Александра Сєнкевича.

Сьогодні тролейбус №2 буде здійснювати рух за таким маршрутом: мкрн Намив - Автовокзал.

Інші маршрути працюють без змін:

  • №4: Миколаїв Вантажний - мкрн Намив;
  • №6: 3-тя Воєнна - мкрн Намив (без берега).

Фахівці "Миколаївелектротранс" уже працюють на місці пошкодження для відновлення мережі.

Нагадаємо, у Миколаєві через пошкодження були проблеми з водопостачання. Уряд виділив 56 млн гривень на відновлення водогону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївтролейбус