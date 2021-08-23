В Николаеве открыли 72-метровый флагшток с использованием особого архитектурного решения

Флагшток был создан по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Он размещен в парке "Юных героев".

"Николаевщина стала одной из 13 областей Украины, которая присоединилась к акции установления самых больших флагштоков с Государственным Флагом. Одновременно подобные торжества состоялись на Черкасчине с участием Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении ОГА.

В Николаеве право внести Государственный Флаг было предоставлено военнослужащим воинской части 3039 Национальной Гвардии Украины, экс-заместителю министра по делам ветеранов Украины, участнику АТО, бывшему военнослужащему ВСУ 79-й отдельной аэромобильной бригады, Народному герою Украины, кавалеру ордена "За мужество ІІІ ст." Александру Терещенко и матери погибшего участника АТО Алексея Волкова, главе Общественной организации "Единая семья Николаевщины" Руслане Миронюк.

Размер полотна флага составляет 12 на 18 метров, площадь - 216 кв. м. Весит он более 30 кг.

Вокруг стелы с государственной символикой строители разбили площадку в окружении подпорных плит с упорядоченными листами легированной стали CORTEN (кортен). Эта сталь во всем мире и в Украине служит материалом для сооружения зданий и используется при реконструкции исторических сооружений и создании произведений современного искусства - скульптурных композиций, памятников, мостков. В Николаеве она использована впервые.

Поднятие государственных флагов в разных местах страны на самые высокие флагштоки состоялось по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.