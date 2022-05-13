UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве из-за ночных обстрелов повреждены более 15 объектов и ранены пять человек

Александр Сенкевич (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаеве в результате ночных обстрелов повреждены пять инфраструктурных объектов и более 10 многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.

"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела 5 гражданских лиц получили ранения.

По словам мэра, среди объектов городской инфраструктуры повреждены окна и кровли. К тому же на одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля.

Кроме того, под обстрелы попали две системы очистки воды и емкости для воды.

Сообщается, что в разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары.

Напомним, что вчера, 12 мая, в Николаеве раздавались взрывы.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли филиал "Николаевоблэнерго", где находилось более 20 человек.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевНиколаевская область