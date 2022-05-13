В Николаеве из-за ночных обстрелов повреждены более 15 объектов и ранены пять человек

В Николаеве в результате ночных обстрелов повреждены пять инфраструктурных объектов и более 10 многоэтажек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.
"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате обстрела 5 гражданских лиц получили ранения.
По словам мэра, среди объектов городской инфраструктуры повреждены окна и кровли. К тому же на одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля.
Кроме того, под обстрелы попали две системы очистки воды и емкости для воды.
Сообщается, что в разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары.
Напомним, что вчера, 12 мая, в Николаеве раздавались взрывы.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли филиал "Николаевоблэнерго", где находилось более 20 человек.
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