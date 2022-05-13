В Николаеве из-за ночных обстрелов повреждены более 15 объектов и ранены пять человек

"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела 5 гражданских лиц получили ранения.

По словам мэра, среди объектов городской инфраструктуры повреждены окна и кровли. К тому же на одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля.

Кроме того, под обстрелы попали две системы очистки воды и емкости для воды.

Сообщается, что в разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары.