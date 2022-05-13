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В Николаеве из-за ночных обстрелов повреждены более 15 объектов и ранены пять человек

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Николаев, Пятница 13 мая 2022 19:16
В Николаеве из-за ночных обстрелов повреждены более 15 объектов и ранены пять человек Александр Сенкевич (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Николаеве в результате ночных обстрелов повреждены пять инфраструктурных объектов и более 10 многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.

"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела 5 гражданских лиц получили ранения.

По словам мэра, среди объектов городской инфраструктуры повреждены окна и кровли. К тому же на одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля.

Кроме того, под обстрелы попали две системы очистки воды и емкости для воды.

Сообщается, что в разных районах города из-за попадания боеприпасов и обломков возникали пожары.

Напомним, что вчера, 12 мая, в Николаеве раздавались взрывы.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли филиал "Николаевоблэнерго", где находилось более 20 человек.

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