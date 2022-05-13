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У Миколаєві через нічні обстріли пошкоджено понад 15 об'єктів та поранено п’ять осіб

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Миколаїв, П'ятниця 13 травня 2022 19:16
У Миколаєві через нічні обстріли пошкоджено понад 15 об'єктів та поранено п’ять осіб Олександр Сєнкевич (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів пошкоджені п‘ять інфраструктурних об'єктів і понад 10 багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича.

"На місцях цілий день працюють наші комунальники. Вони роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу 5 цивільних осіб отримали поранення.

За словами мера, серед об'єктів міської інфраструктури пошкоджено вікна та покрівлі. До того ж на одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі.

Окрім того, під обстріли потрапили дві системи очищення води та місткості для води.

Повідомляється, що у різних районах міста через потрапляння боєприпасів та уламків виникали пожежі.

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, у Миколаєві лунали вибухи.

Також ми писали, що окупанти обстріляли філію "Миколаївобленерго", де знаходилось понад 20 людей.

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