У Миколаєві через нічні обстріли пошкоджено понад 15 об'єктів та поранено п’ять осіб

У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів пошкоджені п‘ять інфраструктурних об'єктів і понад 10 багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича.

"На місцях цілий день працюють наші комунальники. Вони роздають людям плівку та допомагають забити пошкоджені вікна", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу 5 цивільних осіб отримали поранення.

За словами мера, серед об'єктів міської інфраструктури пошкоджено вікна та покрівлі. До того ж на одному з комунальних підприємств пошкоджено два автомобілі.

Окрім того, під обстріли потрапили дві системи очищення води та місткості для води.

Повідомляється, що у різних районах міста через потрапляння боєприпасів та уламків виникали пожежі.