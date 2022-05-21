В Николаеве неизвестные демонтировали памятник Пушкину

В Николаеве в сквере на пересечении улиц Пушкинской и набережной исчез памятник поэту Александру Пушкину. Пока неизвестно кто его демонтировал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".
Как отмечают очевидцы, памятник демонтировали, сегодня, 21 мая, около четырех утра. Демонтаж происходил с помощью автокрана.
Фигуру поэта сняли с постамента и увезли в неизвестное направление.
Пока неизвестно, был ли демонтирован памятник из-за решения городских властей, или же это была частная инициатива. Должностные лица пока также не прокомментировали инцидент.
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