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В Николаеве неизвестные демонтировали памятник Пушкину

Фото: в Николаеве неизвестные демонтировали памятник Пушкину (novosti-n.org)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве в сквере на пересечении улиц Пушкинской и набережной исчез памятник поэту Александру Пушкину. Пока неизвестно кто его демонтировал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

Как отмечают очевидцы, памятник демонтировали, сегодня, 21 мая, около четырех утра. Демонтаж происходил с помощью автокрана.

Фигуру поэта сняли с постамента и увезли в неизвестное направление.

Пока неизвестно, был ли демонтирован памятник из-за решения городских властей, или же это была частная инициатива. Должностные лица пока также не прокомментировали инцидент.

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УкраинаНиколаев