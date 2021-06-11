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В Николаеве начался ремонт дорог по программе президента

Автор: РБК-Украина

В Николаеве в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано покрытие на улице Веселиновской, которая совпадает с международной автодорогой М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Работы там уже активно стартовали и ведутся круглосуточно.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"Понимая неудобства, которые приносят ремонтные работы жителям и гостям города Николаева, Служба автодорог приняла все возможные меры для минимизации дискомфорта пользователей дорог. Совместно с подрядчиком было организовано выполнение работ также и в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Сейчас дорожники отфрезеровали старое покрытие, усилили конструктив дороги с помощью армирования геограткой, и уже приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия, на котором в дальнейшем устроят верхний слой из ЩМА.

Служба автомобильных дорог просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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