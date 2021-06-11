В Николаеве начался ремонт дорог по программе президента

В Николаеве в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано покрытие на улице Веселиновской, которая совпадает с международной автодорогой М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Работы там уже активно стартовали и ведутся круглосуточно.

"Понимая неудобства, которые приносят ремонтные работы жителям и гостям города Николаева, Служба автодорог приняла все возможные меры для минимизации дискомфорта пользователей дорог. Совместно с подрядчиком было организовано выполнение работ также и в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Сейчас дорожники отфрезеровали старое покрытие, усилили конструктив дороги с помощью армирования геограткой, и уже приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия, на котором в дальнейшем устроят верхний слой из ЩМА.

Служба автомобильных дорог просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.