ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Миколаєві розпочався опалювальний сезон

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 15:32
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Теплопостачальні підприємства 5 листопада почали пуск котелень для подачі тепла споживачам

У Миколаєві сьогодні 5 листопада 2018 року, розпочався опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської міськради.

Як повідомляється, згідно з рішенням виконкому, з 5 листопада у Миколаєві стартує опалювальний період на всіх об'єктах житлового фонду та інших об'єктах.

"Теплопостачальні підприємства, починаючи з 05.11.2018, повинні розпочати пуск котелень для подачі тепла споживачам м. Миколаєва всіх форм власності", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: mkrada.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 листопада поточного року були введені нові тарифи на газ, що передбачає перерахунок комунальних платежів за опалення і гарячу воду. Після перерахунків, які можуть бути проведені у грудні, тарифи на тепло і гарячу воду можуть зрости на 16%.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України компенсує витрати на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям, які не встигли оформити субсидію до опалювального сезону. Як зазначалося, кошти будуть відшкодовані, навіть якщо сім'я подасть документи на субсидію в листопаді або грудні.

У Тернополі призупинили опалювальний сезон В Одесі виділили додаткові кошти на опалювання житлових будинків
Новини України Миколаївотопительный сезон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся