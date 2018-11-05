У Миколаєві розпочався опалювальний сезон

Ілюстративне фото (УНІАН)

Теплопостачальні підприємства 5 листопада почали пуск котелень для подачі тепла споживачам

У Миколаєві сьогодні 5 листопада 2018 року, розпочався опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської міськради.

Як повідомляється, згідно з рішенням виконкому, з 5 листопада у Миколаєві стартує опалювальний період на всіх об'єктах житлового фонду та інших об'єктах.

"Теплопостачальні підприємства, починаючи з 05.11.2018, повинні розпочати пуск котелень для подачі тепла споживачам м. Миколаєва всіх форм власності", - йдеться в повідомленні.

Фото: mkrada.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 листопада поточного року були введені нові тарифи на газ, що передбачає перерахунок комунальних платежів за опалення і гарячу воду. Після перерахунків, які можуть бути проведені у грудні, тарифи на тепло і гарячу воду можуть зрости на 16%.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України компенсує витрати на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям, які не встигли оформити субсидію до опалювального сезону. Як зазначалося, кошти будуть відшкодовані, навіть якщо сім'я подасть документи на субсидію в листопаді або грудні.