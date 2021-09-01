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В Николаеве мужчина устроил стрельбу на рынке

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Николаев, Среда 01 сентября 2021 19:00
В Николаеве мужчина устроил стрельбу на рынке Фото: мужчина устроил стрельбу и застрелил собаку (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Николаеве мужчина на рынке устроил стрельбу и застрелил бродячую собаку. Среди людей пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на территории продовольственного рынка по проспекту Центральном в Николаеве неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел.

"От полученных повреждений животное погибло. Полицейские установили личность злоумышленника и сейчас принимают меры для его розыска", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 "жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева молодой человек стрелял по прохожим.

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