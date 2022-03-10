UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Николаеве коммунальщики убирают снаряды после российских обстрелов

Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве сотрудники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" ликвидируют последствия обстрела со стороны российских оккупантов. Показали последствия "освобождения и денацификации" на территории детского сада и жилого сектора в Соляные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

"Работники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" продолжают оказывать посильную помощь для остановки нашествия русских фашистов в Николаеве и ликвидации их последствий обстрелов. Совместно с работниками ГСЧС в Николаевской области осуществляется уборка снарядов после обстрелов",- пишет пресс-служба.

Фото: в Николаеве коммунальщики убирают снаряды после российских обстрелов (фото t.me/Mykolaivoblteploenerho)

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаНиколаев