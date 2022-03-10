В Николаеве сотрудники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" ликвидируют последствия обстрела со стороны российских оккупантов. Показали последствия "освобождения и денацификации" на территории детского сада и жилого сектора в Соляные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

Фото: в Николаеве коммунальщики убирают снаряды после российских обстрелов (фото t.me/Mykolaivoblteploenerho)

"Работники ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" продолжают оказывать посильную помощь для остановки нашествия русских фашистов в Николаеве и ликвидации их последствий обстрелов. Совместно с работниками ГСЧС в Николаевской области осуществляется уборка снарядов после обстрелов",- пишет пресс-служба.

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