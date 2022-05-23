В Николаеве ищут доноров редких групп крови

В Николаевской областной станции переливания крови возникла острая нехватка некоторых групп крови. Людей просят помочь с наполнением банка крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Николаевской областной станции переливания крови в Telegram .

Желающих сдать кровь указанных групп просят прийти на Областную станцию переливания крови во вторник, 24 мая, с 8 утра .

"Всем неравнодушным с группами крови I(-), III(-), IV(+) и IV(-) , возникла острая потребность в вашей группе крови!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Украине установили требования к качеству донорской крови. Верховная рада одобрила в повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648.

Также в Украине запустили новый сервис, с помощью которого можно зарегистрироваться для сдачи крови.

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