В Николаеве ищут доноров редких групп крови

В Николаевской областной станции переливания крови возникла острая нехватка некоторых групп крови. Людей просят помочь с наполнением банка крови.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Николаевской областной станции переливания крови в Telegram.
"Всем неравнодушным с группами крови I(-), III(-), IV(+) и IV(-), возникла острая потребность в вашей группе крови!" - говорится в сообщении.
Желающих сдать кровь указанных групп просят прийти на Областную станцию переливания крови во вторник, 24 мая, с 8 утра.
Как сообщалось, ранее в Украине установили требования к качеству донорской крови. Верховная рада одобрила в повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648.
Также в Украине запустили новый сервис, с помощью которого можно зарегистрироваться для сдачи крови.
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