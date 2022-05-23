UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве ищут доноров редких групп крови

Фото: сбор крови (facebook.com/DonorUA Ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской областной станции переливания крови возникла острая нехватка некоторых групп крови. Людей просят помочь с наполнением банка крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Николаевской областной станции переливания крови в Telegram.

"Всем неравнодушным с группами крови I(-), III(-), IV(+) и IV(-), возникла острая потребность в вашей группе крови!" - говорится в сообщении.

Желающих сдать кровь указанных групп просят прийти на Областную станцию переливания крови во вторник, 24 мая, с 8 утра.

Как сообщалось, ранее в Украине установили требования к качеству донорской крови. Верховная рада одобрила в повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648.

Также в Украине запустили новый сервис, с помощью которого можно зарегистрироваться для сдачи крови.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News