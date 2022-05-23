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У Миколаєві шукають донорів рідкісних груп крові

Фото: збирання крові (facebook.com/DonorUA Ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Миколаївській обласній станції переливання крові виникла гостра нестача деяких груп крові. Людей просять допомогти із наповненням банку крові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Миколаївської обласної станції переливання крові в Telegram.

"Усім небайдужим з групами крові I(-), III(-), IV(+) і IV(-), виникла гостра потреба у вашій групі крові!" - говориться в повідомленні.

Охочих здати кров зазначених груп просять прийти на Обласну станцію переливання крові у вівторок, 24 травня, з 8 ранку.

Як повідомлялося, раніше в Україні встановили вимоги до якості донорської крові. Верховна рада схвалила у повторному другому читанні відповідний законопроект №3648.

Також в Україні запустили новий сервіс, за допомогою якого можна зареєструватися для здачі крові.

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