В Николаеве и Херсоне прогремели взрывы

В Николаеве и Херсоне 13 августа прогремели взрывы, а почти через 10 минут после этого в Николаеве объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
На этот момент представители городской администрации Николаева никак не комментировали произошедшее.
На момент взрывов воздушной тревоги не было, но ее объявили в Николаеве почти через 10 минут. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.
Местное СМИ "Новости-N" передает, что после взрыва в Николаеве виден дым.
Напомним, что 13 августа в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.
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