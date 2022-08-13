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В Харькове слышны взрывы, в городе объявлена воздушная тревога

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Харьков, Суббота 13 августа 2022 01:51
В Харькове слышны взрывы, в городе объявлена воздушная тревога Фото: в Харькове ночью 13 августа были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове ночью 13 августа были слышны взрывы. В областном центре с 01:31 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

На данный момент представители городской администрации никак не комментировали произошедшее. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как сообщалось ранее, ночью россияне обстреляли Харьков. "Прилеты" зафиксировали в трех районах - Слободском, Киевском и Новобаварском.

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