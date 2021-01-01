В Николаеве фейерверк залетел на балкон, загорелись две квартиры

В новогоднюю ночь в многоэтажном доме в Николаеве фейерверк попал в балкон на 7 этаже. Начался пожар на балконе и в соседней квартире.



Об этом пишет местный портал НикВести.

Когда загорелся балкон, в квартире никого не оказалось. Отмечается, что огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.

На месте происшествия работают спасатели, газовая служба и карета скорой помощи.

Напомним, среди бела дня в четверг, 31 декабря, в Киеве на Крещатике загорелся газовый баллон у митингующих под стенами КГГА.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Киеве горела многоэтажка, в результате происшествия пострадал мужчина.

Напомним, что недавно под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте - тогда погибли два человека.