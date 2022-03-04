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В Николаеве будут взорваны мосты при вторжении оккупантов, - мэр

Автор: Людмила Жукова

В Николаеве специально подготовят мосты на случай проникновения оккупантов ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича.

"Мосты в городе разведены и заминированы. Если оккупант будет врываться в город и пытаться их возвести, они будут взорваны. Завтра будут сведены мосты. Будем смотреть по ситуации. Сведение мостов происходит исключительно по приказу военной администрации" - сообщил Сєнкевич.

Также городской голова поделился своими прогнозами на ночь.

"Мне кажется, что у нас сегодня могут быть авиа- или ракетные удары. Подготовка к мероприятию в город и к городским войнам", - резюмировал он.

Также Сенкевич сказал, что в настоящее время массового проникновения россиян нет.

"Возможно, работают некоторые ДРГ, которых сейчас отрабатывает полиция, СБУ и Нацгвардия вместе с теробороной", - отметил он.

Подробнее о том, что происходит в Николаеве прямо сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Николаев