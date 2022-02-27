В Николаеве будет создана муниципальная варта для борьбы с мародерами.

По его словам, в городе все спокойно, оккупантов нет. Но военные готовятся к последующей защите от нападения.

Также, он заявил, что считает, что метки, которые рисуют проплаченные оккупантами люди — дэза, чтобы нас запугать и они не помогают никаким навигационным системам и системам наведения (кроме баллистических ракет).

Он добавил, что ни одного удара ни по одной из меток произведено не было.