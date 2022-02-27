UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Николаеве будет создана муниципальная варта для борьбы с мародерами

Автор: Людмила Жукова

В Николаеве будет создана муниципальная варта для борьбы с мародерами.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

По его словам, в городе все спокойно, оккупантов нет. Но военные готовятся к последующей защите от нападения.

Также, он заявил, что считает, что метки, которые рисуют проплаченные оккупантами люди — дэза, чтобы нас запугать и они не помогают никаким навигационным системам и системам наведения (кроме баллистических ракет).

Он добавил, что ни одного удара ни по одной из меток произведено не было.

Напомним, что Николаев сейчас остается под контролем Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев