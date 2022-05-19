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В Николаеве бизнесу разрешат продавать алкоголь, но купить смогут не все

Фото: в Николаеве в кафе и ресторанам разрешат продавать алкоголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве кафе и ресторанам разрешат продавать алкоголь. Однако купить алкогольные напитки смогут не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

По его словам, на летних площадках и в барах на неделю разрешат продавать слабоалкогольные напитки. Однако будут введены строгое ограничение для военных - им продавать алкоголь нельзя.

Также в области хотят сократить комендантский час. Соответствующее распоряжение уже готовится.

Напомним, что сейчас в Николаеве и области комендантский час длится с 21:00 до 06:00.

Напомним, Николаев часто подвергает обстрелам со стороны российских оккупантов. В частности, 18 мая в городе в результате ракетной атаки загорелся частный дом.

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Николаев