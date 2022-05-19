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У Миколаєві бізнесу дозволять продавати алкоголь, але купити зможуть не всі

Фото: у Миколаєві у кафе та ресторанах дозволять продавати алкоголь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві кафе та ресторанам дозволять продавати алкоголь. Проте купити алкогольні напої зможуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, на літніх майданчиках та у барах на тиждень дозволять продавати слабоалкогольні напої. Однак буде введено суворе обмеження для військових - їм продавати алкоголь не можна.

Також в області хочуть скоротити комендантську годину. Відповідне розпорядження вже готується.

Нагадаємо, що зараз у Миколаєві та області комендантська година триває з 21:00 до 06:00.

Нагадаємо, Миколаїв часто зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Зокрема, 18 травня в місті внаслідок ракетної атаки загорівся приватний будинок.

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Миколаїв