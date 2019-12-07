В Николаеве автомобиль протаранил такси, есть жертвы

В ночь на 7 декабря в Николаеве произошло столкновение легкового автомобиля и такси, а результате чего погибли 2 человека, еще двое были травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N.

Как сообщается инцидент произошел на Октябрьском проспекте. Автомобиль Lexus IS 300 вблизи перекрестка с улицей Авангардной не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир Lanos. Водитель Lexus и девушка, сидевшая рядом, были серьезно травмированы и госпитализированы в больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на автодороге Львов-Краковец столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате столкновения пострадали водители транспортных средств и двое пассажиров легкового автомобиля.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Украине с начала 2019 года за 8 месяцев, в течение января - октября, произошло около 130 тысяч аварий на дорогах. Первый заместитель начальника Департамента Алексей Белошицкий отметил, что в результате этих аварий погибли более 2700 человек.