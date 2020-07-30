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У Миколаєві в аварії постраждали 9 пасажирів маршрутки

Миколаїв, Четвер 30 липня 2020 21:03
У Миколаєві в аварії постраждали 9 пасажирів маршрутки
Фото: ДТП у Миколаєві (mk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Всіх постраждалих госпіталізували

У Миколаєві сьогодні, 30 липня, на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки. "Рута" з'їхала з дороги та зіткнулася з деревом.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаєва.

В результаті аварії постраждали 9 пасажирів маршрутки, їх госпіталізували з тілесними ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі причини автопригоди встановлюються, але за попередньою версією, водій "Рути" не впорався з керуванням. Поліція порушила справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області перевернувся автобус, в результаті чого постраждали 15 пасажирів; водій транспортного засобу втік з місця ДТП.

Крім того, у Запоріжжі автобус в'їхав в електроопору; в результаті аварії постраждали 6 пасажирів.

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