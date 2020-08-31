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Николаев на время карантина частично отменил льготный проезд

Николаев, Понедельник 31 августа 2020 19:05
Николаев на время карантина частично отменил льготный проезд
Фото: общественный транспорт Николаева (facebook.com/nikeltrans)
Автор: РБК-Украина

На время карантина в Украине вдобавок к ограничениям в Николаевской области областной центр частично отменил льготный проезд в общественном транспорте. Льготников не будут возить бесплатно в будние с 07:00 до 10:00.

Об этом говорится в сообщении КП "Николаевэлектротранс" в Facebook.

Сообщается, что на основании решения исполкома Николаевского городского совета с 1 сентября отменяется бесплатный проезд льготным категориям с 07:00 до 10:00. Ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни.

Кроме того, бесплатно и без ограничений по временным интервалам продолжат возить:

  • участников боевых действий;
  • сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих;
  • пенсионеров, которые работают в учреждениях соцзащиты;
  • учеников.

Также на сайте городского совета указано, что Николаев отказался от проведения концерта на день города 12 сентября.

Отметим, ранее стало известно, что Николаевская область ужесточила карантин, хотя находится в "зеленой зоне". Однако в регионе в последние дни растет заболеваемость COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах дистанционное обучение будет до 14 сентября в связи с попаданием региона в "красную зону".

А Ивано-Франковск продлил школьные каникулы на две недели.

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