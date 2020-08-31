Николаевская область ужесточила карантин, несмотря на "зеленую зону"

Николаевская область, которая находится в "зеленой зоне" карантинных ограничений, ужесточила карантин. В области запрещены концерты, дискотеки и работа ночных клубов.
Об этом говорится в сообщении на сайте Николаевской областной государственной администрации (ОГА).
Сообщается, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила дополнительно к ограничениям "зеленой зоны" запретить:
"Такое решение принято в связи с быстрыми темпами прироста заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.
В ОГА подчеркивают, что на сегодня показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 40,14 (при допустимом базовом уровне не более 40).
Напомним, сегодня Ивано-Франковск продлил школьные каникулы из-за карантина. Каникулы продлили как минимум до 11 сентября.
Кроме того, в Киеве оценили возможность попадания в "оранжевую зону" карантина - это может произойти, если не будут сдерживать вспышки коронавируса.