В Черновцах дистанционное обучение будет до 14 сентября

Фото: ребенок учится дистанционно (freepic.com)

В Черновцах до 14 сентября будут обучаться дистанционно. Пока что город находится в "красной" зоне в рамках адаптивного карантина.

Об этом РБК-Украина сообщили в горсовете.

"До 14 сентября школы будут работать на дистанционном обучении",- сообщили в горсовете.

После обновления карантинных зон Черновцы попали в "красный список". Кроме города, в красную зону попали Кицманский, Вижницкий, Глибоцкий, Новоселицкий и Заставновский районы Черновицкой области.

Ранее РБК-Украина писало, что 29 августа в Черновцах состоялась акция протеста против карантинных ограничений.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки рассказали об организации образовательного процесса во время пандемии.

Кроме этого, в Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса.

Также сообщалось, что городской совет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде.