Миколаїв покинуло 40% населення від початку війни, - мер

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхало 40% населення. Водночас статистика щодо покинувших місто не ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича в ефірі телеканалу "Белсат".

"До війни у Миколаєві було близько 500 тисяч мешканців, наше місто - півмільйонник. У нас немає точних даних щодо кількості людей, що виїхали, ми не реєструємо такі дані, але за кількістю сміття, що збирається, і використанням питної води, 40% жителів вже покинуло місто", - розповів Сенкевич.

Нагадаємо, в результаті нічних обстрілів Миколаєва загорілася будівля приватної стоматології, а у Баштанці повністю зруйнована місцева лікарня.

Додамо, раніше повідомлялося, що в ніч на 20 квітня в Миколаєві прогриміли кілька вибухів, місцевих жителів просили не залишати укриття.

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