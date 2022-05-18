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Николаев подвергся ракетному удару. Загорелся дом, есть пострадавший

Фото: Николаев подвергся ракетному удару (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 18 мая из-за вражеских ракетных обстрелов Николаева вспыхнул пожар в частном доме. В результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Утром 18 мая в Николаеве в результате ракетного обстрела российскими вооруженными силами возник пожар частного дома в Ингульском районе. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем с осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

По информации издания, которое ссылается на комментарий спасателей, возгорание жилого дома ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

Напомним, сегодня российские войска также нанесли ракетные удары по Днепру. В результате пострадал один человек, были повреждены и разрушены здания, а также объект инфраструктуры.

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Николаевракетный удар