Миколаїв зазнав ракетного удару. Загорівся будинок, є постраждалий

"Зранку 18 травня у Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу російськими збройними силами виникла пожежа приватного будинку в Інгульському районі. Відомо щонайменше про одного постраждалого з осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, яке посилається на коментар рятувальників, загоряння житлового будинку ліквідували на площі 50 квадратних метрів.

Нагадаємо, сьогодні російські війська також завдали ракетних ударів по Дніпру. В результаті постраждала одна людина, були пошкоджені та зруйновані будівлі, а також об'єкт інфраструктури.

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