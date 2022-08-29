Николаев остался без водоснабжения: что случилось

Специалисты сообщают, что на ремонт может уйти не один день.

"Уверяем, что авария произошла не в результате боевых действий, а потому сделаем все возможное, чтобы поскорее восстановить водоснабжение", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне обстреляли Николаев, окраину села Широкое и Любомировку. В результате атаки пострадал мужчина.

Кроме того, оккупанты 27 августа ударили по Николаеву. Зафиксированы вражеские попадания на окраине города.

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