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Николаев открывает спортклубы, рестораны и кафе

Николаев, Пятница 30 октября 2020 15:28
Николаев открывает спортклубы, рестораны и кафе
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Николаеве отменили запрет на работу бизнеса в условиях "красной" эпидемической зоны. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Как сообщается, учреждения культуры, спортклубы, кафе и рестораны могут работать, но должны придерживаться соответствующих карантинных правил, установленных для других уровней эпидемической зоны (зеленой, желтой, оранжевой).

В свою очередь, председатель Николаевской ОГА Александр Стадник на своей странице в Facebook призвал граждан придерживаться всех карантинных требований, чтобы усиление карантина не ввели повторно.

"Как и обещал на встрече с бизнесом Николаева и области, оказал поддержку в работе. Спасибо всем, кто подставил нам плечо в решении этого непростого вопроса, чтобы бизнес города Николаева и области работал, и люди могли зарабатывать и кормить свои семьи в непростое для всех время", - написал Стадник.

Отметим, в Николаеве жители вышли на митинг против запрета им работать. После этого местная власть обратилась к Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой разрешить бизнесу работать.

Напомним, сегодня Государственная комиссия ТЭБ и ЧС обновила зоны карантина в Украине. В Николаеве установлен красный уровень карантинной безопасности, а в городах Вознесенск, Очаков, Первомайск, Южноукраинск и во всех районах области - оранжевый.

Кроме того, в Украине зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса - 8 312 заражений за сутки.

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