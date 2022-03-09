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Николаев готовится к атаке РФ: заказали автобусы для военнопленных

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Николаев, Среда 09 марта 2022 01:35
Николаев готовится к атаке РФ: заказали автобусы для военнопленных Фото: Николаев готовится к атаке РФ: заказали автобусы для военнопленных (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

В Николаеве готовятся к штурму россиян. Уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

По словам Кима, ночь в Николаеве будет спокойной, потому что оккупанты пытаются выспаться.

"Мы закончили все приготовления. Одна из подготовительных работ - заказали 50 автобусов для перевозки пленных. Смешно, не смешно, а подготовить нужно", - сообщил Ким.

По его словам, 9 марта запланировано какое-то "событие" для оккупантов, которые любой ценой хотят взять Николаев.

Напомним, накануне Николаев в течение дня атаковали вражеские силы. Однако украинские военные и территориальная оборона смогли отбить город.

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