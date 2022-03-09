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Миколаїв готується до атаки РФ: замовили автобуси для військовополонених

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Миколаїв, Середа 09 березня 2022 01:35
Миколаїв готується до атаки РФ: замовили автобуси для військовополонених Фото: Миколаїв готується до атаки РФ: замовили автобуси для військовополонених (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві готуються до штурму росіян. Вже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

За словами Кіма, ніч в Миколаєві буде спокійною, тому що окупанти намагаються виспатися.

"Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно, не смішно, а підготувати потрібно", - повідомив Кім.

За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за всяку ціну хочуть взяти Миколаїв.

Нагадаємо, напередодні Миколаїв протягом дня атакували ворожі сили. Однак українські військові та територіальна оборона змогли відбити місто.

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