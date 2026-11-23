Що змінили в проекті

Пашинян опублікував проект нової конституції. Його розмістили на спеціальному сайті, де кожен громадянин може ознайомитися з текстом і надіслати свої пропозиції. Проект підготувало Міністерство юстиції.

Із документа прибрали згадку про Декларацію незалежності 1990 року, у преамбулі якої йшлося про спільну резолюцію Вірменської РСР та Нагірного Карабаху "Про возз'єднання". Відмова від цієї згадки була однією з умов Азербайджану для укладення мирної угоди.

Також у проекті змінюють порядок ухвалення рішення про референдум щодо конституції: замість двох третіх голосів депутатів вимагатиметься щонайменше три п'ятих. Це правило стосуватиметься майбутніх ініціатив.

Чому референдум під питанням

Правляча партія "Громадянський договір" має 64 місця зі 105, а для ухвалення рішення про референдум за чинними правилами потрібно щонайменше 70 голосів. Тобто партії бракує шести голосів.

Виступаючи в парламенті, Пашинян закликав опозиційних депутатів забезпечити необхідну підтримку. Він заявив, що піде у відставку протягом тижня після офіційних результатів, якщо виборці відхилять конституцію. Якщо документ ухвалять, Пашинян пообіцяв не балотуватися на посаду прем'єра на наступних виборах.

Опозиція виступає проти, вважаючи проект поступкою Азербайджану. Обидві опозиційні фракції, "Сильна Вірменія" та "Вірменія", які мають разом 41 місце, уже відхилили пропозицію Пашиняна.