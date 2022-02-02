Ми ніколи не ховалися. Україна готова до будь-якого формату переговорів з РФ, - Кулеба
Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі. Україна хоче врегулювати конфлікт з Росією дипломатичним шляхом.
Про це на брифінгу у Києві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.
"Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому можливому форматі. Ми ніколи не ховалися від переговорів, навпаки, ми роками працювали в нормандському форматі разом із Францією та Німеччиною, щоб знайти дипломатичне рішення", - наголосив міністр, висловивши надію на те, що вдасться організувати новий саміт у нормандському форматі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над різними форматами переговорів з Росією, але це складний процес.
Водночас українська сторона сподівається, що вдасться організувати нову зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.