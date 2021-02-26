"Никогда не признаем аннексии": Япония сделала заявление по Крыму

Япония по случаю дня крымского сопротивления российской оккупации подтвердила поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства Японии.

"По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке Правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма", - говорится в сообщении.

Японские дипломаты отметили, что их страна никогда не признает российскую "аннексию" Крыма.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня, в день крымского сопротивления российской оккупации, в МИД напомнили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и совершила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.

В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.

"Дорогие крымчане, время возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - сказал президент.