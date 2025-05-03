Nike і Adidas б'ють на сполох: мита Трампа загрожують зростанням цін на взуття

Так, у листі від 29 квітня, Асоціація дистриб'юторів і роздрібних торговців взуттям США заявила, що тарифи становлять "екзистенціальну загрозу" для галузі. Зокрема, мита призведуть до зростання вартості взуття в Сполучених Штатах, а також до закриття підприємств.

"Сотні підприємств стикаються з перспективою закриття. На карту поставлено десятки тисяч робочих місць. Багато замовлень припинено, а запаси взуття для споживачів у США незабаром можуть вичерпатися. Якщо поточна ситуація збережеться, постраждають американські взуттєвики і споживачі. Це надзвичайна ситуація, яка потребує негайних дій та уваги", - заявила група.

Відповідний лист підписали такі компанії, як Nike, Under Armour, Puma SE, дочірня Adidas у США та десятки інших брендів.

У зверненні стверджується, що тарифи особливо сильно б'ють по галузі, оскільки федеральний уряд уже встановив високі мита на дитяче взуття. Так, тепер багатьом компаніям доведеться платити тариф у розмірі від 150% до майже 200%.

"Багато компаній, що виробляють доступне взуття для працьовитих сімей з низьким і середнім доходом, не можуть ні покрити такі високі тарифні ставки, ні перекласти ці витрати на інших", - йдеться в листі.

Компанії стверджують, що мита "не призведуть до повернення виробництва взуття в США, оскільки це вимагає "значних капіталовкладень і багаторічного планування для зміни джерел поставок".

Bloomberg пише, що великі виробники взуття, такі як В'єтнам та Індонезія, потенційно стикаються з одними з найвищих тарифних ставок. Наприклад, половина всього взуття бренду Nike виробляється у В'єтнамі.