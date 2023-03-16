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Нікчемна спроба легітимізувати анексію, - МЗС про черговий скандальний закон Росії

Фото: в МЗС прокоментували черговий скандальний закон Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія прийняла закон, який дозволяє "припинити" громадянство України для українців на тимчасово окупованих територіях. Таким чином Кремль намагається легітимізувати свою спробу анексії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"14 березня 2023 року Державна Дума Російської Федерації ухвалила закон, відповідно до якого громадяни України, які отримали на тимчасово окупованих територіях України російські паспорти, можуть вийти із українського громадянства після подання відповідної заяви в російські органи влади", - пише пресслужба.

Як зазначає МЗС, Росія таким чином намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію їхніх мешканців.

Закон Росії порушує законодавство України й норми міжнародного права. Нікчемність законопроєкту не несе правових наслідків, а українці, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, зберігатимуть громадянство України попри російське законодавство.

Процедура припинення громадянства України окреслена чинним законодавством нашої країни, у зв'язку з чим усі власники українських паспортів, які не пройшли відповідну процедуру виходу - залишаються громадянами України й можуть розраховувати на власний захист в рамках Конституції та законів.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити черговий злочин Росії та посилити військову допомогу України задля якнайшвидшого звільнення тимчасово окупованих територій", - додали в МЗС.

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