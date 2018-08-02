В Никарагуа во время протестов погибли 265 человек

Правозащитники считают, что число погибших в Никарагуа выросло до 450

В парламенте Никарагуа, во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги с середины апреля погибли 265 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по установлению правды и примирению, передает DW.

Сообщается, что эти цифры значительно выше официальных данных о погибших, представленных правительством Никарагуа несколько дней назад.

Так, Ортега заявил, что в результате протестов в стране погибли 195 человек.

Правозащитники считают, что число погибших в Никарагуа выросло до 450. Кроме того, более двух тысяч человек получили ранения, еще сотни задержаны или пропали без вести.

Как известно, между тем вице-президент страны Росарио Мурильо, являющаяся супругой Ортеги, 1 августа заявила, что власти страны желают "справедливости и возмещения ущерба" семьям погибших.

В апреле в стране начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий. Протесты переросли в акции с требованиями отставки Ортеги и Мурильо.

Напомним, по данным правозащитников, в городе Масайя погибли несколько человек. Сторонники властей пытаются разобрать баррикады, возведенные на улицах. Сейчас доступ в город закрыт силами правительства.