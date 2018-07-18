В Никарагуа в ходе протестов погибли еще 3 человека

Доступ в город Масайя закрыт правительственными силами

В Никарагуа в ходе продолжающихся антиправительственных акций проправительственными силами убиты еще трое протестующих. Об этом сообщила Никарагуанская ассоциация по правам человека, передает портал Univision.

По данным правозащитников, в городе Масайя погибли полицейский, подросток и женщина.

Сторонники властей с раннего утра пытались разобрать баррикады, возведенные на улицах.

Отмечается, что финальное число жертв может возрасти.

Сейчас доступ в город закрыт силами правительства.

Протесты в Никарагуа начались еще 18 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства продвигать реформы национальной системы социальной защиты в ответ на финансовый кризис.

В ходе протестов в Никарагуа погибли уже свыше 350 человек.

Напомним, в столице Никарагуа Манагуа вооруженные сторонники правительства атаковали в субботу, 14 июля, Национальный автономный университет, в результате чего погибли двое людей, возводивших баррикады на территории учебного заведения.