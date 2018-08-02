У Нікарагуа під час протестів загинули 265 осіб

Правозахисники вважають, що число загиблих в Нікарагуа зросло до 450

У парламенті Нікарагуа, під час протестів проти президента країни Даніеля Ортеги з середини квітня загинули 265 осіб, у тому числі 13 неповнолітніх. Про це свідчать дані Комісії по встановленню правди і примиренню, передає DW.

Повідомляється, що ці цифри значно вище офіційних даних про загиблих, представлених урядом Нікарагуа кілька днів тому.

Так, Ортега заявив, що в результаті протестів у країні загинуло 195 осіб.

Правозахисники вважають, що число загиблих в Нікарагуа зросло до 450. Крім того, більше двох тисяч осіб отримали поранення, ще сотні затримані або пропали без вісті.

Як відомо, між тим віце-президент країни Росаріо Мурільо, яка є дружиною Ортеги, 1 серпня заявила, що влада країни бажає "справедливості та відшкодування збитків" сім'ям загиблих.

У квітні в країні почалися масові протести проти реформи соціального забезпечення, яка передбачає зростання відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення посібників. Протести переросли в акції з вимогами відставки Ортеги і Мурільйо.

Нагадаємо, за даними правозахисників, у місті Масайя загинули кілька людей. Прихильники влади намагаються розібрати барикади, зведені на вулицях. Зараз доступ у місто закритий силами уряду.