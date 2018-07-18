У Нікарагуа під час протестів загинули ще 3 людини

Доступ у місто Масайя закрито урядовими силами

У Нікарагуа під час антиурядових акцій проурядовими силами вбиті ще троє протестувальників. Про це повідомила Нікарагуанська асоціація з прав людини, передає портал Univision.

За даними правозахисників, у місті Масайя загинули поліцейський, підліток і жінка.

Прибічники влади з раннього ранку намагалися розібрати барикади, зведені на вулицях.

Наголошується, що фінальна кількість жертв може зрости.

Зараз доступ у місто закритий силами уряду.

Протести в Нікарагуа почалися ще 18 квітня в столиці Манагуа і місті Леон у відповідь на рішення уряду просувати реформи національної системи соціального захисту у відповідь на фінансову кризу.

Під час протестів у Нікарагуа загинули вже понад 350 осіб.

Нагадаємо, у столиці Нікарагуа Манагуа озброєні прихильники уряду атакували в суботу, 14 липня, Національний автономний університет, в результаті чого загинуло двоє людей, які зводили барикади на території навчального закладу.