У Нікарагуа під час протестів загинули ще 3 людини
Доступ у місто Масайя закрито урядовими силами
У Нікарагуа під час антиурядових акцій проурядовими силами вбиті ще троє протестувальників. Про це повідомила Нікарагуанська асоціація з прав людини, передає портал Univision.
За даними правозахисників, у місті Масайя загинули поліцейський, підліток і жінка.
Прибічники влади з раннього ранку намагалися розібрати барикади, зведені на вулицях.
Наголошується, що фінальна кількість жертв може зрости.
Зараз доступ у місто закритий силами уряду.
Протести в Нікарагуа почалися ще 18 квітня в столиці Манагуа і місті Леон у відповідь на рішення уряду просувати реформи національної системи соціального захисту у відповідь на фінансову кризу.
Під час протестів у Нікарагуа загинули вже понад 350 осіб.
Нагадаємо, у столиці Нікарагуа Манагуа озброєні прихильники уряду атакували в суботу, 14 липня, Національний автономний університет, в результаті чого загинуло двоє людей, які зводили барикади на території навчального закладу.